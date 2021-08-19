Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 840 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 840 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 900 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 562 milyon 150 bin ile Hindistan, 358 milyon 600 bin ile ABD, 168 milyon 160 bin ile Brezilya, 114 milyon 660 bin ile Japonya, 98 milyon 710 bin ile Almanya, 88 milyon 400 bin ile İngiltere, 86 milyon 766 bin ile Türkiye, 84 milyon 600 bin ile Endonezya, 81 milyon 860 bin ile Fransa, 78 milyon 770 bin ile Meksika, 74 milyon 560 bin ile İtalya, 74 milyon 430 bin ile Rusya, 62 milyon 190 bin ile İspanya ve 51 milyon 940 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 840 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 86 milyon 766 bin 30 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 172 bin 744 kişiye ilk doz, 34 milyon 300 bin 746 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 210 milyon 212 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 407 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülkeler arasına aldı ve 'Seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülkeler arasına aldı ve "Seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Kibariye Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Burak Elmas Dimitris Pelkas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:50:16. #1.16#

title