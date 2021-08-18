Dünya genelinde 4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 760 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 760 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 880 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 550 milyon 520 bin ile Hindistan, 357 milyon 290 bin ile ABD, 168 milyon 160 bin ile Brezilya, 111 milyon 50 bin ile Japonya, 97 milyon 880 bin ile Almanya, 88 milyon 40 bin ile İngiltere, 85 milyon 989 bin ile Türkiye, 82 milyon 910 bin ile Endonezya, 80 milyon 790 bin ile Fransa, 77 milyon 570 bin ile Meksika, 74 milyon 10 bin ile İtalya, 73 milyon 510 bin ile Rusya, 61 milyon 420 bin ile İspanya ve 51 milyon 670 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 760 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 85 milyon 989 bin 233 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 44 milyon 887 bin 74 kişiye ilk doz, 33 milyon 976 bin 930 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 209 milyon 486 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 397 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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