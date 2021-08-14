Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 660 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 660 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 840 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 536 milyon 190 bin ile Hindistan, 354 milyon 780 bin ile ABD, 160 milyon 60 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 96 milyon 850 bin ile Almanya, 87 milyon 420 bin ile İngiltere, 82 milyon 920 bin ile Türkiye, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 79 milyon 50 bin ile Endonezya, 75 milyon 780 bin ile Meksika, 73 milyon 590 bin ile İtalya, 71 milyon 30 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 290 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 660 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 920 bin 25 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 43 milyon 804 bin 121 kişiye ilk doz, 32 milyon 575 bin 882 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 207 milyon 48 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 359 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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