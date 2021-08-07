Dünya genelinde 4 milyar 400 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 400 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 400 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 400 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 400 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 760 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 501 milyon 9 bin ile Hindistan, 349 milyon 790 bin ile ABD, 149 milyon 470 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 milyon 270 bin ile Almanya, 86 milyon 10 bin ile İngiltere, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 75 milyon 743 bin ile Türkiye, 72 milyon 280 bin ile Endonezya, 71 milyon 70 bin ile İtalya, 70 milyon 810 bin ile Meksika, 65 milyon 90 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 400 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 75 milyon 743 bin 407 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 649 bin 514 kişiye ilk doz, 28 milyon 611 bin 325 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 202 milyon 490 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 292 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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