Dünya genelinde 4 milyar 310 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 310 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 310 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 310 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 310 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 730 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 489 milyon 342 bin ile Hindistan, 348 milyon 100 bin ile ABD, 147 milyon 210 bin ile Brezilya, 93 milyon 750 bin ile Almanya, 92 milyon 340 bin ile Japonya, 85 milyon 660 bin ile İngiltere, 75 milyon 280 bin ile Fransa, 74 milyon 634 bin ile Türkiye, 70 milyon 470 bin ile Endonezya, 70 milyon 130 bin ile İtalya, 68 milyon 830 bin ile Meksika, 64 milyon 280 bin ile Rusya ve 57 milyon 650 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 310 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 634 bin 381 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 377 bin 164 kişiye ilk doz, 27 milyon 895 bin 184 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 201 milyon 65 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 271 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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