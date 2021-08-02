Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 180 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 180 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 670 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 472 milyon 220 bin ile Hindistan, 346 milyon 460 bin ile ABD, 142 milyon 490 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 87 milyon 380 bin ile Japonya, 85 milyon 200 bin ile İngiltere, 73 milyon 616 bin ile Türkiye, 72 milyon 670 bin ile Fransa, 68 milyon 740 bin ile İtalya, 68 milyon 150 bin ile Endonezya, 67 milyon 360 bin ile Meksika, 62 milyon 230 bin ile Rusya ve 56 milyon 190 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 180 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 73 milyon 616 bin 84 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 90 bin 753 kişiye ilk doz, 27 milyon 530 bin 715 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 199 milyon 70 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 241 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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