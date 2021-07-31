Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 640 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 461 milyon 518 bin ile Hindistan, 344 milyon 930 bin ile ABD, 140 milyon 170 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 740 bin ile İngiltere, 84 milyon 10 bin ile Japonya, 72 milyon 992 bin ile Türkiye, 72 milyon 670 bin ile Fransa, 68 milyon 190 bin ile İtalya, 66 milyon 950 bin ile Endonezya, 65 milyon 630 bin ile Meksika, 60 milyon 996 bin ile Rusya ve 55 milyon 710 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 72 milyon 992 bin 218 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 945 bin 700 kişiye ilk doz, 27 milyon 172 bin 830 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 198 milyon 165 bini aştı, 4 milyon 227 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:29:06. #1.14#

title