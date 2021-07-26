Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 550 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 435 milyon 200 bin ile Hindistan, 341 milyon 820 bin ile ABD, 131 milyon 970 bin ile Brezilya, 89 milyon 390 bin ile Almanya, 83 milyon 390 bin ile İngiltere, 77 milyon 730 bin ile Japonya, 68 milyon 60 bin ile Fransa, 67 milyon 56 bin ile Türkiye, 65 milyon 320 bin ile İtalya, 62 milyon 380 bin ile Endonezya, 60 milyon 56 bin ile Meksika, 57 milyon 490 bin ile Rusya ve 53 milyon 450 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 67 milyon 56 bin 415 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 39 milyon 641 bin 787 kişiye ilk doz, 23 milyon 439 bin 24 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 194 milyon 967 bini aştı, 4 milyon 178 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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