Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 540 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 433 milyon 150 bin ile Hindistan, 341 milyon 40 bin ile ABD, 131 milyon 850 bin ile Brezilya, 89 milyon 40 bin ile Almanya, 83 milyon 470 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 68 milyon 60 bin ile Fransa, 65 milyon 963 bin ile Türkiye, 64 milyon 930 bin ile İtalya, 61 milyon 580 bin ile Endonezya, 59 milyon 580 bin ile Meksika, 57 milyon 310 bin ile Rusya, 53 milyon 450 bin ile İspanya, 47 milyon 390 bin ile Kanada, 33 milyon 640 bin ile Polonya, 29 milyon 440 bin ile Arjantin, 25 milyon 10 bin ile Şili, 24 milyon 830 bin ile Kolombiya, 24 milyon 310 bin ile Suudi Arabistan ve 22 milyon 580 bin ile Güney Kore izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,85 doz ile Malta oldu.

Malta dahil 31 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 166,27, Seyşeller'de 143,82, İzlanda'da 137,26, Uruguay'da 134,21, San Marino'da 133,20, Bahreyn'de 133,19, Şili'de 130,81, İsrail'de 127,67, Katar'da 126,41, Faroe Adaları'nda 126,30, Kanada'da 125,56, Moğolistan'da 123,46, İngiltere'de 122,96, Singapur'da 120,69, Danimarka'da 119,77, Belçika'da 116,24, İspanya'da 114,32, Hollanda'da 112,60, Lüksemburg'da 107,70, Maldivler'de 107,54, İtalya'da 107,40, Çin'de 106,90, Almanya'da 106,27, Macaristan'da 105,13, Avusturya'da 103,56, Monako'da 103,53, ABD'de 101,97, Fransa'da 100,73, İsviçre'de 100,63 ve İsveç'te 100,43 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 65 milyon 963 bin 647 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 78 oldu. 39 milyon 445 bin 421 kişiye ilk doz, 22 milyon 715 bin 1 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 194 milyon 555 bini aştı, 4 milyon 171 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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