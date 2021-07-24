Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 520 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 427 milyon 880 bin ile Hindistan, 340 milyon 360 bin ile ABD, 131 milyon 520 bin ile Brezilya, 88 milyon 470 bin ile Almanya, 83 milyon 240 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 68 milyon 60 bin ile Fransa, 65 milyon 481 bin ile Türkiye, 64 milyon 480 bin ile İtalya, 61 milyon 190 bin ile Endonezya, 58 milyon 250 bin ile Meksika, 57 milyon 120 bin ile Rusya, 53 milyon 450 bin ile İspanya, 47 milyon 140 bin ile Kanada, 33 milyon 640 bin ile Polonya, 29 milyon 80 bin ile Arjantin, 25 milyon 10 bin ile Şili, 24 milyon 540 bin ile Kolombiya, 24 milyon 10 bin ile Suudi Arabistan ve 22 milyon 580 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,85 doz sayısı ile Malta oldu.

Malta dahil 29 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 166,27, Seyşeller'de 143,82, İzlanda'da 137,26, Uruguay'da 134,08, San Marino'da 133,20, Bahreyn'de 132,98, Şili'de 130,81, İsrail'de 127,64, Faroe Adaları'nda 126,30, Katar'da 126,21, Kanada'da 124,90, Moğolistan'da 123,46, İngiltere'de 122,62, Singapur'da 119,28, Danimarka'da 118,59, Belçika'da 116,24, İspanya'da 114,32, Hollanda'da 109,89, Lüksemburg'da 107,70, Maldivler'de 107,54, Çin'de 105,95, İtalya'da 105,65, Almanya'da 105,60, Macaristan'da 105,13, Avusturya'da 103,56, Monako'da 103,53, ABD'de 101,77 ve Fransa'da 100,73 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 65 milyon 481 bin 926 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 77,46 oldu. 39 milyon 353 bin 338 kişiye ilk doz, 22 milyon 378 bin 816 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 194 milyon 212 bini aştı, 4 milyon 163 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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