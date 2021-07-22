Dünya genelinde 3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 760 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 760 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 490 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 417 milyon 850 bin ile Hindistan, 339 milyon 100 bin ile ABD, 128 milyon 380 bin ile Brezilya, 87 milyon 870 bin ile Almanya, 82 milyon 790 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 65 milyon 580 bin ile Fransa, 64 milyon 392 bin ile Türkiye, 63 milyon 280 bin ile İtalya, 59 milyon 220 bin ile Endonezya, 55 milyon 910 bin ile Meksika, 55 milyon 280 bin ile Rusya, 52 milyon 290 bin ile İspanya, 46 milyon 400 bin ile Kanada, 33 milyon 280 bin ile Polonya, 28 milyon 260 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili, 23 milyon 830 bin ile Kolombiya ve 22 milyon 180 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 760 milyon doza ulaştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 165,44, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,37, Uruguay'da 132,18, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,34, Katar'da 124,53, Faroe Adaları'nda 124,37, Kanada'da 122,95, Moğolistan'da 121,98, İngiltere'de 121,96, Singapur'da 116,87, Danimarka'da 115,81, Belçika'da 114,83, İspanya'da 111,85, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,17, Lüksemburg'da 106,28, Macaristan'da 105,13, Almanya'da 104,88 ve İtalya'da 104,67, Çin'de 103,63, Avusturya'da 102,02, Monako'da 101,39, ABD'de 101,39 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 64 milyon 392 bin 893 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 76,15 oldu. 39 milyon 136 bin 229 kişiye ilk doz, 21 milyon 563 bin 938 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 192 milyon 982 bini aştı, 4 milyon 145 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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