Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 690 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 690 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 470 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 411 milyon 850 bin ile Hindistan, 338 milyon 250 bin ile ABD, 124 milyon 110 bin ile Brezilya, 86 milyon 11 bin ile Almanya, 82 milyon 410 bin ile İngiltere, 71 milyon 920 bin ile Japonya, 63 milyon 826 bin ile Türkiye, 63 milyon 170 bin ile Fransa, 62 milyon 120 bin ile İtalya, 58 milyon 500 bin ile Endonezya, 54 milyon 540 bin ile Meksika, 52 milyon 920 bin ile Rusya, 51 milyon 23 bin ile İspanya, 45 milyon 680 bin ile Kanada, 32 milyon 920 bin ile Polonya, 27 milyon 430 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili ve 23 milyon 630 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 780 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 690 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 165,57 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 164,5, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,640, Bahreyn'de 131,95, Uruguay'da 130,78, Şili'de 129,53, İsrail'de 127,1, Katar'da 123,54, İngiltere'de 121,40, Faroe Adaları'nda 123,65, Moğolistan'da 120,51, Kanada'da 121,3, Singapur'da 116,14, Danimarka'da 112,77, Belçika'da 111,89, İspanya'da 109,57, Hollanda'da 106,64, Maldivler'de 107,17, Macaristan'da 105,13, Lüksemburg'da 104,44, Almanya'da 102,78 ve İtalya'da 102,75, Monako'da 101,39, Çin'de 101,94, ABD'de 101,14, Avusturya'da 100,71 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 826 bin 100 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,62 oldu. 39 milyon 32 bin 801 kişiye ilk doz, 21 milyon 135 bin 342 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 191 milyon 899 bini aştı, 4 milyon 116 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Alişan Gülşen Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 18:31:53. #1.16#

title