Dünya genelinde 3 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde 3 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 540 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 540 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 410 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 391 milyon 340 bin ile Hindistan, 335 milyon 490 bin ile ABD, 118 milyon 88 bin ile Brezilya, 84 milyon 200 bin ile Almanya, 81 milyon 190 bin ile İngiltere, 65 milyon 180 bin ile Japonya, 61 milyon 160 bin ile Fransa, 60 milyon 852 bin ile Türkiye, 59 milyon 370 bin ile İtalya, 54 milyon 520 bin ile Endonezya, 51 milyon 990 bin ile Meksika, 49 milyon 760 bin ile Rusya, 48 milyon 910 bin ile İspanya, 43 milyon 860 bin ile Kanada, 31 milyon 860 bin ile Polonya, 25 milyon 720 bin ile Arjantin, 24 milyon 250 bin ile Şili ve 21 milyon 910 bin ile Kolombiya ve 20 milyon 890 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 540 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 162,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 21 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 161,25, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 135,04, San Marino'da 132,74, Bahreyn'de 130,23, Uruguay'da 127,02, Şili'de 126,85, İsrail'de 126,48, Katar'da 119,83, İngiltere'de 119,60, Faroe Adaları'nda 119,42, Moğolistan'da 119,05, Kanada'da 116,20, Singapur'da 110,09, Belçika'da 107,19, Macaristan'da 105,13, İspanya'da 104,61 Hollanda'da 103,73, Almanya'da 100,50 ve ABD'de 100,31 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 60 milyon 852 bin 611 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 72,09 oldu. 38 milyon 508 bin 314 kişiye ilk doz, 18 milyon 902 bin 259 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 189 milyon 294 bini aştı, 4 milyon 76 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları teslim aldı.
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları teslim aldı.
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
ABD Başkanı Biden, eski Cumhuriyetçi Senatör Flake'i Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya genelinde 3 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 14:07:09. #1.16#

title