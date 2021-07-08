Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 290 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 290 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 330 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 364 milyon 847 bin ile Hindistan, 331 milyon 210 bin ile ABD, 107 milyon 630 bin ile Brezilya, 79 milyon 300 bin ile İngiltere, 77 milyon 890 bin ile Almanya, 57 milyon 150 bin ile Fransa, 55 milyon 820 bin ile Türkiye, 54 milyon 190 bin ile İtalya, 52 milyon 640 bin ile Japonya, 47 milyon 740 bin ile Meksika, 47 milyon 440 bin ile Endonezya, 44 milyon 540 bin ile İspanya, 44 milyon 320 bin ile Rusya, 40 milyon 190 bin ile Kanada, 30 milyon 400 bin ile Polonya ve 23 milyon 430 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 290 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 158,24 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 156,25, Seyşeller'de 140,92, San Marino'da 131,59, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 126,9, İsrail'de 125,52, Şili'de 122,55, Uruguay'da 119,82, Moğolistan'da 117,92, İngiltere'de 116,82, Katar'da 114,68, Kanada'da 106,48 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 55 milyon 820 bin 943 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 65,22 oldu. 37 milyon 32 bin 762 kişiye ilk doz, 16 milyon 351 bin 759 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 185 milyon 906 bini aştı, 4 milyon 19 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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