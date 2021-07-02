Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 130 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 130 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 260 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 340 milyon 80 bin ile Hindistan, 328 milyon 150 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 77 milyon 910 bin ile İngiltere, 74 milyon 870 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 52 milyon 110 bin ile İtalya, 51 milyon 342 bin ile Türkiye, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 45 milyon 900 bin ile Meksika, 44 milyon 160 bin ile Endonezya, 42 milyon 30 bin ile İspanya, 40 milyon 880 bin ile Rusya, 37 milyon 420 bin ile Kanada, 29 milyon 540 bin ile Polonya ve 22 milyon 740 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 130 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 155,33 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 151,91, Seyşeller'de 140,92, San Marino'da 131,17, Bahreyn'de 125,80, İsrail'de 124,64, İzlanda'da 123,91, Şili'de 118,95, Moğolistan'da 115,56, Uruguay'da 114,83, İngiltere'de 114,76, Katar'da 110,3 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 51 milyon 342 bin 360 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 60,72 oldu. 35 milyon 350 bin 788 kişiye ilk doz, 15 milyon 351 bin 154 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 183 milyon 510 bini aştı, 3 milyon 973 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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