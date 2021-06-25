Dünya genelinde 2 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 2 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 2 milyar 840 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 2 milyar 840 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 120 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 320 milyon 690 bin ile ABD, 300 milyon 50 bin ile Hindistan, 92 milyon 920 bin ile Brezilya, 75 milyon 560 bin ile İngiltere, 70 milyon 540 bin ile Almanya, 48 milyon 990 bin ile Fransa, 48 milyon 320 bin ile İtalya, 46 milyon 79 bin doz ile Türkiye, 42 milyon 160 bin ile Meksika, 38 milyon 290 bin ile İspanya, 37 milyon 700 ile Endonezya, 37 milyon 210 bin ile Japonya, 36 milyon 970 bin ile Rusya, 36 milyon 170 bin ile Kanada, 27 milyon 470 bin ile Polonya ve 21 milyon 730 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 840 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 149,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 145,11, Seyşeller'de 140,31, San Marino'da 130,79, İsrail'de 123,44, Bahreyn'de 117,15, Şili'de 113,68, İzlanda'da 112,4, İngiltere'de 111,31, Moğolistan'da 111,19, Uruguay'da 106,6 ve Katar'da 102,6 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 46 milyon 79 bin 968 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 54,34 oldu. 31 milyon 325 bin 453 kişiye ilk doz, 14 milyon 754 bin 515 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 180 milyon 845 bini aştı, 3 milyon 917 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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