Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 790 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 790 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 100 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 319 milyon 870 bin ile ABD, 301 milyon 626 bin ile Hindistan, 91 milyon 590 bin ile Brezilya, 75 milyon 190 bin ile İngiltere, 69 milyon 520 bin ile Almanya, 48 milyon 990 bin ile Fransa, 47 milyon 720 bin ile İtalya, 45 milyon 88 bin doz ile Türkiye, 41 milyon 370 bin ile Meksika, 37 milyon 560 bin ile İspanya, 37 milyon ile Endonezya, 36 milyon 40 bin ile Rusya, 35 milyon 790 bin ile Japonya, 33 milyon 590 bin ile Kanada, 27 milyon 470 bin ile Polonya ve 21 milyon 730 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 790 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 148,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 144,05, Seyşeller'de 140, San Marino'da 130,76, İsrail'de 123,29, Bahreyn'de 116,29, Şili'de 113,68, Moğolistan'da 111,19, İngiltere'de 110,76, İzlanda'da 107,86, 105,38 ile Uruguay ve 101,56 ile Katar oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 45 milyon 88 bin 752 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 53,3 oldu. 30 milyon 395 bin 100 kişiye ilk doz, 14 milyon 693 bin 652 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 180 milyon 423 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 908 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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