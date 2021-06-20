Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 621 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 10 milyon 489 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 317 milyon 177 bin ile ABD, 276 milyon 693 bin ile Hindistan, 86 milyon 475 bin ile Brezilya, 73 milyon 766 bin ile İngiltere, 65 milyon 740 bin ile Almanya, 47 milyon 714 bin ile Fransa, 45 milyon 579 bin ile İtalya, 41 milyon 243 bin ile Türkiye, 39 milyon 623 bin ile Meksika, 35 milyon 412 bin ile İspanya, 35 milyon 86 bin ile Endonezya, 34 milyon 768 bin ile Rusya, 31 milyon 836 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 26 milyon 422 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 621 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 145,89 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 140,8, Seyşeller'de 140, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,94, Bahreyn'de 113,57, Moğolistan'da 109,8, Şili'de 109,15, İngiltere'de 108,66 ve İzlanda'da 104,08 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 41 milyon 243 bin 45 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 48,84 oldu. 26 milyon 868 bin 174 kişiye ilk doz, 14 milyon 374 bin 871 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 179 milyon 28 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 877 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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