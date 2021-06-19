Dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 580 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 580 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 990 milyon 260 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 316 milyon 50 bin ile ABD, 272 milyon 388 bin ile Hindistan, 85 milyon 390 bin ile Brezilya, 73 milyon 360 bin ile İngiltere, 65 milyon 740 bin ile Almanya, 46 milyon 950 bin ile Fransa, 45 milyon 20 bin ile İtalya, 40 milyon 682 bin ile Türkiye, 39 milyon 150 bin ile Meksika, 35 milyon 410 bin ile İspanya, 34 milyon 550 bin ile Endonezya, 34 milyon 340 bin ile Rusya, 31 milyon 420 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 26 milyon 210 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 580 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 144,57 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 10 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller'de 140, Malta'da 139,54, San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,94, Bahreyn'de 113,16, Moğolistan'da 109,45, Şili'de 109,15, İngiltere'de 108,06 ve İzlanda'da 104,08 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 40 milyon 682 bin 615 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 48,16 oldu. 26 milyon 358 bin kişiye ilk doz, 14 milyon 324 bin 615 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 178 milyon 668 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 868 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:50:12. #1.16#

title