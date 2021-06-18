Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Sağlık

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 540 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 540 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 966 milyon 650 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 314 milyon 970 bin ile ABD, 268 milyon 960 bin ile Hindistan, 84 milyon 100 bin ile Brezilya, 72 milyon 890 bin ile İngiltere, 64 milyon 760 bin ile Almanya, 46 milyon 260 bin ile Fransa, 44 milyon 430 bin ile İtalya, 39 milyon 694 bin ile Türkiye, 38 milyon 630 bin ile Meksika, 34 milyon 850 bin ile İspanya, 33 milyon 960 bin ile Endonezya, 33 milyon 920 bin ile Rusya, 30 milyon 890 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Japonya, 25 milyon 880 bin ile Polonya ve 20 milyon 870 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 540 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 143,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 9 ülkede daha uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Seyşeller'de 139,51, Malta'da 138,12 San Marino'da 128,68, İsrail'de 122,92, Bahreyn'de 112,68, Moğolistan'da 109,45, Şili'de 109,15 ve İngiltere'de 107,37 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 39 milyon 694 bin 223 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 46,77 oldu. 25 milyon 456 bin 405 kişiye ilk doz, 14 milyon 237 bin 818 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 178 milyon 264 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 859 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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