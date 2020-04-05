Dünya geneli koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 64 bin 784'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 64 bin 784'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 203 bin 485'e yükselirken; 247 bin 1 kişi de tedavi edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 64 bin 784'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 203 bin 485'e yükselirken; 247 bin 1 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 5 bin 855 kişi yaşamını yitirirken; 103 bin 202 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bin 362'ye yükselirken; vaka sayısı da 124 bin 632'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 452'YE YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 452'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 55 bin 743'e çıktığını bildirdi.ABD'DE VAKA SAYISI 312 BİN 237ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 312 bin 237 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 501 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 96 bin 92'ye; 1444 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 90 bin 92 kişide virüs tespit edildiği ve 7 bin 574 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 126 bin 168'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 947'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 320'ye, vaka sayısının da 42 bin 479'a çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA