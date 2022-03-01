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Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak

Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, 4-6 Mart'ta Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenecek.

Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, 4-6 Mart'ta Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonada mücadele edecek milli takımın Polonya'da olduğu belirtti.

Organizasyonda Türkiye'yi Aybüke Han, Suğdenaz Berrin Aydın, Melike Selen, Damla Akan, Murat Tahtacı, Muhammed Emir Han, Yusuf Buğra Demirtaş ve Muhammed Melik Cebanay olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye, Polonya, Milli, Mart, Spor, Haberler

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