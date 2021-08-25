Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası, 5-10 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek
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Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası, 5-10 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası, 5-10 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kocaeli, 5-10 Eylül tarihlerinde Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na (JWOC 2021) ev sahipliği yapacak.

Kocaeli, 5-10 Eylül tarihlerinde Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na (JWOC 2021) ev sahipliği yapacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonaya 31 ülkeden 265 sporcunun katılmasının beklendiği belirtildi.

Kocaeli'de düzenlenecek yarışmaların programı ise şöyle:

Sprint: 5 Eylül

Orta mesafe eleme: 6 Eylül

Orta mesafe finali: 7 Eylül

Uzun mesafe: 9 Eylül

Bayrak yarışı: 10 Eylül

Kocaeli'de temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası, eylül ayına ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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