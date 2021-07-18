Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi
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Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi

Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası tamamlandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 3 kadın ve 3 erkek milli sporcu katıldı. Kadınlarda Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Dora Nusretoğlu finale kalmayı başardı.

Yaren Nur Polat, 21 ülkeden 36 sporcunun yarıştığı kadınlar finalinde yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atıştan oluşan pentatlon etaplarında toplam 1118 puan toplayarak 30. sırada yer aldı.

Şampiyonanın erkekler finalinde ise 16 ülkeden 36 sporcu yarıştı. Dora Nusretoğlu, şampiyonayı toplamda 1303 puanla 26. sırada tamamladı.

Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın son gününde 20 ülkeden 40 sporcunun mücadele ettiği karışık bayrak yarışı yapıldı.

Bayrak yarışında Türkiye'yi milli sporcular Yaren Nur Polat ve Dora Nusretoğlu temsil etti. Yaren Nur, binicilik etabında bir talihsizlik yaşayarak yarışmayı bırakmak durumunda kaldı. Böylece laser run etabına da katılamayan milli sporcular, karışık bayrak yarışını 512 puanla bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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