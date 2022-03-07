Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi

Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası tamamlandı.

Gdansk kentinde yapılan organizasyonda Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde dörder sporcu temsil etti.

Organizasyonda yarışan milli sporcular Aybüke Han, Suğdenaz Berrin Aydın, Melike Selen, Damla Akan, Murat Tahtacı, Muhammed Emir Han, Yusuf Buğra Demirtaş ve Muhammed Melik Cebanay, derece elde edemedi.