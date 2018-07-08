Dünya Gençler Halter Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Başkentteki Özbekistan Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada, Türkiye'yi sekizer erkek ve kadın sporcu temsil ediyor.

Şampiyonanın açılış töreninde Özbekistan Başbakan Yardımcısı Tanzila Narbayeva, Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Tamas Ajan, Özbekistan Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahrulla Mahmudov, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Törenin ardından şampiyonada 48 kiloda mücadeleler yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rengini bilemiyorum ama bu şampiyonadan da madalya beklentimiz var. Hedefimiz, Türkiye'ye madalya ile dönmek." diye konuştu.