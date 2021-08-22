Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda 4'üncü oldu
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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda 4'üncü oldu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda 4'üncü oldu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda toplam 9 madalyayla 4'üncü oldu.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda toplam 9 madalyayla 4'üncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Milliler, Rusya, ABD ve İran'ın ardından Azerbaycan'la genel klasmanda 4'üncü sırada yer aldı.

Grekoromen stilde de 4'üncü olan milliler, kadınlarda ise şampiyonayı genel klasmanda 5'inci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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