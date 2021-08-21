Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır altın madalya kazandı
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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır altın madalya kazandı

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır altın madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, altın madalya kazandı.

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u 3-1 yenen Muhammed Hamza Bakır, dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Tansel Can Örtücü de Özbek rakibi Shakhryar Juraboev'i 5-3 yenerek bronz madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır altın madalya kazandı - Haberler Spor
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