Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na doğru

09.08.2019 11:22

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 12 Ağustos Pazartesi günü Estonya'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallin'de 18 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele verecek ve mindere ilk olarak serbest stil sporcular çıkacak.

Estonya'ya yarın hareket edecek Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nda şu sporcular yer alacak:

"Ahmet Duman (57 kilo), Mustafa Keleş (61 kilo), Ahmet Salim Yiğit (65 kilo), Ömer Faruk Çayır (70 kilo), Abdulvasi Balta (74 kilo), Ömer Faruk Karadeniz (79 kilo), Çağrı Can Bayram (86 kilo), Polat Polatçı (92 kilo), Feyzullah Aktürk (97 kilo) ve Paşa Ekrem Karabulut (125 kilo)."

Milli takım, 15 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye dönecek.

Kadınlar müsabakalarıyla sürecek

Şampiyonada serbest stil maçlarının ardından kadınlar müsabakalarına geçilecek.

Hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Takımı, 12 Ağustos Pazartesi günü Estonya'ya gidecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şunlar:

"Zehra Demirhan (50 kilo), Rahime Arı (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (55 kilo), Özge Fındıkçı (57 kilo), Elmas Çelik (59 kilo), Cansu Aksoy (62 kilo), Yağmur Çakmak (65 kilo), Kadriye Aksoy (68 kilo), Merve Pul (72 kilo) ve Mehtap Gültekin (76 kilo)."

Kadın güreşçiler, 17 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek.

Grekoromen stil müsabakalarıyla tamamlanacak

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, grekoromen stil maçlarıyla sona erecek.

Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Estonya'ya 14 Ağustos Çarşamba günü hareket edecek.

Türkiye'yi şampiyonada grekoromen stilde temsil edecek sporcular şöyle:

"Mükremin Aktaş (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Abdullah Toprak (63 kilo), Abdussamet Başar (67 kilo), İsmail Gün (72 kilo), Abdurrahman Kalkan (77 kilo), Doğan Kaya (82 kilo), Bedirhan Tan (87 kilo), Beytullah Kayışdağı (97 kilo) ve Muhammet Hamza Bakır (130 kilo)."

Genç grekoromen milliler, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonanın ardından 19 Ağustos Pazartesi günü Türkiye'ye dönüş yapacak.

Kaynak: AA