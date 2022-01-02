Dünya Gençler Curling Şampiyonası yarın Finlandiya'da başlayacak

Dünya Gençler Curling Şampiyonası, yarın Finlandiya'nın Lohja kentinde başlayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek milli takımının maçları 3-8 Ocak, kadın milli takımının müsabakaları ise 10-14 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Erkek milli takımı B Grubu'nda, Çekya, Hong Kong, İtalya, Letonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Kadın milli takımı ise A Grubu'nda Avusturya, Brezilya, İtalya, Norveç ve Slovenya ile karşılaşacak.

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'na erkeklerde 19, kadınlarda ise 18 takım katılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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