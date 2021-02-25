Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın seçmeleri tamamlandı

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın belirleneceği seçmeler, Kastamonu'da tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelere 35 sporcu katıldı. 10 sıklette gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda birinci ve ikinci olan sporcular kampa çağırılacak.

Federasyon genel koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine, seçmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

Sporcu ve antrenörlerin kamp merkezinden memnun ayrıldığını belirten Nazlı, "Sporcularımız elinden geleni yaptı. Pandemi nedeniyle sporcularımızın yeterince iyi hazırlanamamalarına rağmen gayet iyi olduklarını gördük. Mart başında başlayacak kamp programı ile bu sporcularımızı kampta daha iyi hazırlayıp Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren Nazlı, "Teknik ekibimizin başarılı olacağına inandığı ve yardımcı olacağını düşündüğü sporcuları da alarak kampa başlayacağız. Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı 10 Nisan'a kadar sporcularımız kampta olacak. Yurt dışındaki müsabakaları da yakından takip edeceğiz. Uluslararası müsabaka olursa gençlerimizi buralarda da değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Müsabakaların başhakemi İbrahim Avcıoğlu ise seçilen sporcuları kutlayarak, "Maçlar çok iyi geçti. Türkiye Şampiyonası'ndan daha çekişmeli maçlar oldu. Çocuklar kendilerini milli takıma seçtirmek için olanca gücüyle mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor