Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın seçmeleri tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın seçmeleri tamamlandı

25.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:31
Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın seçmeleri tamamlandı

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın belirleneceği seçmeler, Kastamonu'da tamamlandı.

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın belirleneceği seçmeler, Kastamonu'da tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelere 35 sporcu katıldı. 10 sıklette gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda birinci ve ikinci olan sporcular kampa çağırılacak.

Federasyon genel koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine, seçmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

Sporcu ve antrenörlerin kamp merkezinden memnun ayrıldığını belirten Nazlı, "Sporcularımız elinden geleni yaptı. Pandemi nedeniyle sporcularımızın yeterince iyi hazırlanamamalarına rağmen gayet iyi olduklarını gördük. Mart başında başlayacak kamp programı ile bu sporcularımızı kampta daha iyi hazırlayıp Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren Nazlı, "Teknik ekibimizin başarılı olacağına inandığı ve yardımcı olacağını düşündüğü sporcuları da alarak kampa başlayacağız. Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı 10 Nisan'a kadar sporcularımız kampta olacak. Yurt dışındaki müsabakaları da yakından takip edeceğiz. Uluslararası müsabaka olursa gençlerimizi buralarda da değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Müsabakaların başhakemi İbrahim Avcıoğlu ise seçilen sporcuları kutlayarak, "Maçlar çok iyi geçti. Türkiye Şampiyonası'ndan daha çekişmeli maçlar oldu. Çocuklar kendilerini milli takıma seçtirmek için olanca gücüyle mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Enis Berberoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımın seçmeleri tamamlandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:34:33. #1.14#
title