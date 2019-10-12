Dünya Gençler Badminton Şampiyonası

Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin, dereceye giremedi.

12.10.2019 13:20
Dünya Gençler Badminton Şampiyonası

Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda mücadele eden Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin, dereceye giremedi.

Kazan'da devam eden organizasyonda Türkiye'yi, Zehra Erdem ile Bengisu Erçetin temsil etti.

Çift kızlar kategorisinde yarışan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli sporcular, 2. turda Kanada'dan Crystal Lai-Wen Yu Zhang ikilisine 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.