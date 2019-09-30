Dünya, 'Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi
Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.
30.09.2019 12:31
Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.
Kaynak: Dunya.com