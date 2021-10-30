G20 zirvesi: Erdoğan ve Draghi 'diktatör' krizi sonrası ilk kez görüştü

G20 liderler zirvesi için Roma'ya bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili bir görüşme yaptı. İki lider, Draghi'nin Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

İtalya başbakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Draghi-Erdoğan görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede "diktatör" krizinin gündeme gelmediği belirtildi.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Draghi, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri, Afganistan'da yaşanan kriz ve Akdeniz'de istikrar konularını ele aldı. Libya'daki gelişmelere de özel olarak odaklanıldı.

İtalya tarafı görüşmeyi "yapıcı" olarak niteledi.

İtalya devlet kanalı Rai de, Draghi-Erdoğan görüşmesinin "diktatör" krizi sonrası iki ülke arasındaki gerginliği azaltması açısından önemli olduğunu vurguladı. Rai, Draghi ile Erdoğan'ın zirvenin açılışında el sıkışmasının da "buzları erittiği" yorumunu yaptı.

Draghi geçen Nisan ayında Erdoğan'dan söz ederken, "Bu 'diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız" demişti.

İki ülke arasında diplomatik krize neden olan bu sözlerin ardından, G20 zirvesi hazırlığındaki İtalya'nın başbakanı geçen ay Erdoğan'ı telefonla aramış ve zirveye özel olarak davet etmişti.

Erdoğan Roma'da ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü.

Dünya nüfusunun yüzde 70'i aşılanmalı

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderlerinin ve uluslararası kuruluşların bir araya geldiği G20 liderler zirvesinde, iklim krizi, pandemi ve ekonomik kalkınma konuları öncelikli olarak ele alınıyor.

Zirvenin başında liderlerin aile fotoğrafına, pandemiyle mücadeleleri nedeniyle sağlık görevlileri de katıldı.

30-31 Ekim tarihli zirvenin açılışında konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi, koronavirüs aşısı konusunda zengin ülkeler ile yoksullar arasında büyük fark olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Draghi, "Yüksek gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 70'ten fazlası en az bir doz aşı oldu. En yoksul ülkelerde ise bu oran yüzde 3 civarına düşüyor. Bu fark ahlaki olarak kabul edilemez ve küresel çapta toparlanmayı baltalıyor" dedi.

İtalya Başbakanı, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

G20 liderleri, 2021 sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ının, 2022 itibarıyla da yüzde 70'inin aşılanmış olması hedefine destek verdi.

İklim krizine Roma'nın düşüşü benzetmesi

Zirvenin sonunda hazırlanacak ortak bildirgede, iklim değişikliğiyle ilgili taahhütlerin de yer alması bekleniyor. Reuters haber ajansının haberine göre taslak bildirgeye göre G20 liderleri, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefine ulaşmak için acil adımlar atmayı kabul edebilir. Ancak ortak bildirgeye bazı ülkelerin karşı çıkmasının bu taahhüdü güçleştirebileceği de belirtiliyor.

Küresel karbon salımının yüzde 28'inden sorumlu olduğu hesaplanan Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping, Roma'daki zirveye video yoluyla katılıyor.

G20 ülkeleri, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 80'ininden sorumlu. G20 zirvesi, Glasgow'da yapılacak COP26 İklim Değişikliği Konferansı'ndan hemen önce gelmesi açısından da dikkatle izleniyor.

2015 Paris İklim Anlaşması'yla küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 derecenin altında ve mümkünse 1,5°C ile sınırlama hedefi belirlenmişti. G20 zirvesi ve COP26 toplantısında bu hedefe yönelik taahhütler verilmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G20 için Roma'ya gelirken uçakta yaptığı açıklamada iklim krizini antik Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına benzetti. Johnson, "İşler kötüye gitmeye başlayınca olağanüstü bir hızla kötüye gidebilir. Bunu Roma İmparatorluğu'nun düşüşü ve yıkılışında gördük ve korkarım bu bugün de geçerli. İklim değişikliğiyle mücadeleyi doğru yürütmezsek medeniyetimizin, dünyamızın da geriye gittiğini görebiliriz" dedi.

Asgari vergi anlaşması

G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi konusunda da anlaşmaya vardı. İtalya Başbakanı Draghi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada "Daha adil ve etkili bir uluslararası vergi sistemi için tarihi bir anlaşmaya vardık" dedi.

Küresel asgari vergi sistemi, şirketlerin vergi oranları düşük ülkelerde merkezlenerek vergi avantajı sağlamasının önüne geçmek amacıyla gündeme gelmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çatısı altında da daha önce yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisi konusunda anlaşma yapılmıştı.