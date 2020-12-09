Dünya futbolunun utanç gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması, "futbolda utanç gecesi" yaşatarak büyük tepki çekti.

Maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Turuncu-lacivertli futbolcu Demba Ba'nın Rumen hakeme yönelik sözleri de geceye damgasını vurdu.

Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Devam etmeme kararı

Medipol Başakşehir, Coltescu'nun ırkçı söylemi nedeniyle maça devam etmeme kararı aldı.

Kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem, orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu, hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Göksel Gümüşdağ, "Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadeleriyle Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dördüncü hakemin Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.

Erdoğan, mesajında, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'dan destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından #Notoracism etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçta dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan "Irkçılığa hayır" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Medipol Başakşehir'in sahadan çekilmesi üzerine sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "No to racism, Respect" ifadesi bulunan bir görsel paylaştı.

Spor ve siyaset dünyasından birçok isim de paylaşımlarıyla Rumen hakeme tepki gösterip, Webo'ya destek verdi.

PSG de Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı

Medipol Başakşehir'in rakibi PSG Kulübü de turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterirken, PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.

Spor camiasından ırkçılık tepkisi

Spor camiası da Medipol Başakşehir'in PSG ile oynadığı maçta Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasına tepki gösterirken, turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.

Turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Webo'nun maruz kaldığı ırkçı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, İstanbul Başakşehir'in etiketlendiği mesajında, "Yanındayız, ırkçılığa karşıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya paylaşımında, eski futbolcuları Webo'nun fotoğrafına yer verilerek, "Yanındayız Webo" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü, "No to racism" ifadeleri paylaştı.

Futbolda Süper Lig kulüpleri, farklı branşlardan kulüpler ve birçok sporcu da sosyal medyadan Medipol Başakşehir'e destek mesajları gönderdi.

TFF'den ırkçılık tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

TFF'nin "Irkçılığı şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasta bulundu.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, ayrıca "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir tepki göstermekte haklı. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'dan açıklama

Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sonrasında UEFA da bir açıklama yaptı.

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.

Gümüşdağ'dan maçın kaldığı yerden oynanacağı açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

PSG'den ikinci paylaşım

PSG yaşananların ardından ikinci bir paylaşımda bulundu.

Fransız kulübü "Her türlü ırkçılık, PSG, başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." açıklamasını yaptı.

Hakemler değişti

Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söyleminin ardından maçın bugün kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alan UEFA, karşılaşmanın hakemlerini de değiştirdi.

UEFA, mücadeleyi yöneten Rumen hakemleri görevden alırken, karşılaşmaya Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

Irkçılık rezaleti dünya basınında

Dünya basınının önemli yayın organları da Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemine haberlerinde yer vererek tepki gösterdi.

İspanya'nın AS Gazetesi "Irkçılığı Durdurun!" başlığıyla habere yer verirken, Fransız gazetesi L'Equipe ise "Artık Bıktık!" başlığıyla haberi kullandı.

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi, haberinde "Irkçılık Skandalı!" başlığını kullanırken, İtalya'nın TuttoSport gazetesi ise "Paris'te rezillik!" başlığına yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan