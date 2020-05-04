Dünya fox dizilerini izliyor!

MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı "Yasak Elma" dizisi Kazakistan'da Astana TV kanalında, ölçümlenen ilk 100 program arasında ilk sıraya yerleşti.

URUGUAY VE PORTO RİKO DA KADIN'I ÇOK SEVDİ!

Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF YAPIM'ın üstlendiği, Türkiye'de 4 sezonuyla da büyük başarıya imza atan, beğeniyle takip edilen "Kadın" dizisi; Uruguay Sete TV'de 15 reyting elde ederek listelerin 1. sırasına yerleşti, Porto Riko'nun Wapa TV kanalında ise prime time'da en çok izlenen dizi oldu.

BİZİM HİKAYE MİLYONLARA ULAŞTI!

Geçtiğimiz gün Şili'de yayın hayatına başlayan, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran "Bizim Hikaye" dizisi, Hindistan'da MX Player'ın "Top Show" listesine eklendi.

Dizi, Pakistan'ın Urdu1 Youtube kanalında yayınlanmaya başladıktan sonra, ilk bölümü 5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Ayrıca "Bizim Hikaye", Peru'da en çok izlenen yabancı TV dizisi oldu.

FOX'un "Kiraz Mevsimi" dizisi Türkiye'de de hala tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ederken, Telecinco ve Divinity'de yayınlanmaya başladı. Dizi; 12.7 reyting elde etti, 1 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Kiraz Mevsimi" ayrıca, İspanya'da bugüne kadarki en iyi prömiyeri yapan ikinci Türk dizisi oldu.

Sinegraf yapımı "İnadına Aşk" dizisi ise İspanya'da yüz binler tarafından izlendi ve en çok yorum yapılan TV dizisi oldu.

Kaynak: Bültenler