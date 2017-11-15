Dünya Felsefe Günü Kutlu Olsun

Eskişehir'de 10 yıldır, felsefe-kültür-gönüllülük konularında faaliyet gösteren Aktiffelsefe Eskişehir Şubesi Dünya Felsefe gününü unutmadı. Her yıl Kasım ayının 3.Perşembesi olarak belirlenen Dünya Felsefe Günü tüm Aktiffelsefe şubelerinde olduğu gibi Eskişehir şubesinde de kutlandı.

Aktifelsefe Eskişehir Şubesi Dernek Başkanı Sn. Ezgi Uzgel yaptığı açıklamada " Bu gün baktığımızda en çok satan kitaplar felsefeden bahsetmekte, en iyi konuşmacılar, en iyi eğitimciler bütün konuşmalarını felsefeye dayandırmaktalar. Demek ki hem Türkiye'de hem de Dünya da felsefe kendi hak ettiği doğal yeri aslında bulmuş durumda. Çünkü felsefe yaşama sanatıdır, felsefe bize en temel sorularımızın cevabını verir. Ben kimim? Hayattaki amacım ne? Nerden geldim nereye gidiyorum?" dedi. Bütün bu soruları soran felsefeyi merak eden herkesi felsefe çalışmaya davet etti.



Bu ve bunun gibi pek çok konuyu sorup sorgulayıp, hayata uygulamak isteyen herkes Aktiffelsefenin düzenli olarak düzenlediği Felsefe ve Psikoloji Seminerlerine davet edildi. En yakın tanıtım tarihinin 22 Kasım Çarşamba günü Saat:14.00 ve 19.30 da dernek binasında (Işıklar mh. Gültuğrul Sk. No:6, Tel: 0222 220 51 66) gerçekleşeceği belirtildi.