Dünya evine girdiler
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Dünya evine girdiler

Dünya evine girdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce'de görev yapan Polis Memuru Şule Balaban ile Polis Memuru Burak Satılmış bir ömür boyu mutluluk için "evet" dediler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de görev yapan Polis Memuru Şule Balaban ile Polis Memuru Burak Satılmış bir ömür boyu mutluluk için "evet" dediler.

Polis Memurları Burak Satılmış ile Şule Balaban dünya evine girdi. Düzce Belediyesi Nikah Müdürlüğünde Nikah Memuru Kadir Durnaoğlu tarafından kıyılan nikah töreninde şahitliği ise Vali Cevdet Atay, eşi Elçin Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Atay, genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Dünya evine girdiler
Dünya evine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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