Dünya Etnospor Konfederasyonu heyeti Meksika'da

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi (SINADE) etkinliğinin ikinci olağan oturumuna katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi (SINADE) etkinliğinin ikinci olağan oturumuna katıldı.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde, tüm Meksika spor federasyonlarının katılımıyla Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun kentinde düzenlendi.

Erdoğan, Ulusal Spor Komisyonu (CONADE) Direktörü Ana Gabriela Guevara Espinoza ve Bölge Valisi'nin konuşmalarıyla başlayan programda, DEK'in vizyonu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Meksika'nın kadim, geleneksel sportif ve kültürel değerlerinin yaygınlaştırılarak yaşatılmasının önemine işaret eden Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonunun uluslararası dostluk ve iş birliği köprüleriyle dünya genelinde unutulmaya yüz tutmuş ya da az bilinir hale gelmiş tüm sporların yeniden hatırlanması ve oynanır hale gelmesinde önemli bir vazife üstlendiğini söyledi.

Erdoğan, gençlerin kendi sporlarını ve kültürlerini unutmamaları gerektiğini, bu sporlarla meşgul olmalarının daha özgüvenli ve bilinçli kuşaklar yetişmesine vesile olacağını belirtti.

Meksika geleneksel sporları gösterilerini de izleyen Erdoğan, etkinliğin ev sahibi Meksika Spor Bakanlığına ve Bakan Guevara Espinoza'ya misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan