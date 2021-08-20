Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Kars Gençlik Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Kimse keyfinden dolayı vatanını, evini barkını, mahallesini, ailesini, arkadaşını terk edip başka yere gitmiyor." dedi.

Bilal Erdoğan, Kars Kalesi eteklerindeki Bedestende düzenlenen "Kars Gençlik Buluşması"nda, Türkiye'ye göçmenlerin ilk defa gelmediğini, tarihte benzeri örneklerin olduğunu aktardı.

Çeşitli dönemlerde yaşanan göçlerden örnek veren Erdoğan, "Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı'nın son dönemlerinde milyonlarca balkan evladı Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı, içinde Boşnağı, Arnavudu var. Balkanlar'da bir sürü millet yaşadığını biliyorsunuz hepsi geldi Osmanlı'ya sığındı." dedi.

Darbe girişimi gecesinde vatandaşların hayatlarını pahasına sokağa çıktığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz sonrasında şehit ailelerini, gazileri ziyaret ettiğimizde hepsi aynı şeyi söyledi; 'Bizim gidecek yerimiz yok. Bu alçaklar ülkeyi işgal etmiş olsalardı bizim gidecek yerimiz yok, biz nereye gideceğiz? Yunanistan'a mı, Bulgaristan'a mı? Gürcistan mı, İran mı, Suriye mi Irak mı bize kapıyı açacak, nereye gideceğiz Ermenistan'a mı gideceğiz nereye gideceğiz? Bizim gidecek yerimiz yok diye bu vatan topraklarına sahip çıkmamız gerektiğini düşündük' dediler."

Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının birçok ülkeye göre daha iyi korunduğunu söyledi.

Savaş durumunda olan ülkelerdeki insanların zoraki topraklarını terk ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Kimse keyfinden dolayı vatanını, evini barkını, mahallesini, ailesini, arkadaşını terk edip başka yere gitmiyor. Öyle aileler var ki bir tanesi Lübnan'a, Irak'a, Türkiye'ye kaçmış, 7-8 yıldır ailesinin bireylerini görememiş. Allah kimseyi mülteci durumuna düşürmesin. 89'da Bulgaristan'da yüzbinlerce ondan sonra 90'larda yine Suriye-Irak sınırından yüzbinlerce Müslüman din kardeşlerimiz bunlar göç ettiler kucak açtık. Ahıskalılar yıllardır göç ediyorlar, tüm dünyanın dört bir yanından bu kardeşlerimiz göçebe onlara Türkiye sahip çıkıyor. Göçmen işini muhalefetin kullandığı dil ile bir siyasi malzeme olarak görmeyin. Bunun dünyada bir hukuku var, Birleşmiş Milletler beyannamesine göre dahi mültecinin bir hukuku var."

"Sınırlarımızı güvence altına alacağız"

Erdoğan, Türkiye'nin de bu hukuka göre elinden geldiğince göçmenlere sahip çıkabildiğini, çıkamadığını geri gönderdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin de önlenmeye çalışıldığına vurgu yapan Erdoğan, "Sınırlarımızı güvence altına alacağız. Sınırlarımız öyle delik deşik değil, sınırlarımız Allah'ın izniyle bir çok ülkeden daha iyi, Amerika'dan daha iyi olduğunu söyleyeyim. Suriye göçü olduğu zaman bir gecede 30-50 bin Suriyeli sınırımıza yığılıyordu çoluk çocuk çamur içinde, arkalarında onları öldürmek isteyenler vardı. Öyle bir yerde onları sınırda tutup arkadan öldürülüşlerini izleyebilir miyiz?" açıklamasında bulundu.

Okçular Vakfı Başkanı Ali Yıldız'ın konuşması

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise birlik ve beraberlik olduğu sürece kimsenin araya giremeyeceğini ifade etti.

Türklerin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bizler büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Medeniyetimiz Hira'dan Orta Asya'ya, 1071'de Malazgirt'ten Anadolu'ya, Mezopotamya'ya, Kudüs'e uzanan büyük bir medeniyettir. Bin yıldır bu topraklardayız ve büyük bir inancın, medeniyetin çocukları olarak nereden geldiğimizi ve elbette nereye gideceğimizi biliyoruz. Bu toprakların çocukları Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Romanıyla, Boşnağıyla bu topraklarda bir ve beraber kardeş olarak Sünnisiyle, Azerisiyle, Caferisiyle, Alevisiyle Malazgirt'te ecdat nasıl bir maya tutturdular ve aynı maya bugün devam ediyor."

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların çocukları her türlü hileye, oyuna rağmen kardeş olmayı başardılar. Malazgirt'te ecdat gönüller fethetmek üzere yola çıktılar, Anadolu'yu fethettiler ama bize başka bir emanet yüklediler. Gönüller fethetmeye hazır mısınız?' dediler, biz de Harakani Hazretlerinin huzurunda Kars diyarından bütün dünyaya hep birlikte seslenelim; yeni fetihler yapmaya hazır mıyız? Ben inanıyorum ki, AK Parti gençliği, bu toprakların çocukları Malazgirt'ten, tarihten, medeniyetten, inancından aldığı güçle nice gönüller fethedecekler, nice medeniyetler yolunda ilerleyecekler ve engel tanımayacaklar. 1071'de Selçukluyuz, 1453'te Osmanlıyız ve 1923'ten itibaren ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz."

Konuşmaların ardından program soru-cevap ile devam etti.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik