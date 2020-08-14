Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Malazgirt'te Açıklaması
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Malazgirt'te Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda incelemelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Malazgirt'te Açıklaması
14.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:22

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda incelemelerde bulundu.

Erdoğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Ahlat'taki incelemelerinin ardından Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

Beraberindekilerle "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nı gezerek Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'dan bilgi alan Erdoğan, gazetecilere, Malazgirt'in bu yıl 949. yıl dönümü etkinliklerine şahit olacağını söyledi.

25-26 Ağustos tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ahlat ve Malazgirt'te ağırlayacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an Doğu Akdeniz'de olanları da değerlendirdiğinizde aslında Malazgirt farklı bir anlam kazanmış oluyor. Bu toprakların vatanımız oluşunun bu milletin her bir ferdi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hem yaşamak ve hatırlamak hem de bütün dünyaya hatırlatmak için 25-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te olacağız. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını vatandaşlarımıza ve dünyaya ulaştıracağız. Ahlat'ta da hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Malazgirt hazır. İnşallah güzel bir Ahlat ve Malazgirt yıl dönümü kutlamasına şahit olacağız."

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da hazırlıkların tamamlandığı Malazgirt'teki alana salgın nedeniyle 6 bin vatandaşı alacaklarını belirtti.

Milli birlik ikrarının onur ve huzurunu yaşayacaklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Ahlat'taki külliyeden Malazgirt'e telekonferansla bağlanarak milleti selamlayacak. Okçuluk ve atlı okçuluk etkinlikleri olacak. Salgın bizi temkinli olmaya itiyor. Buna dikkat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız ile istişarelerimizi yapıyoruz. İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılarımız burada. İlgili kurum ve kuruluşlarla istişarelere devam ediyoruz. Sonuçta devletimizi ve devletimizin başını burada ağırlayacağız. O bakımdan azami bir dikkat ve gayret gösteriyoruz."

Erdoğan ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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