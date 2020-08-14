Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ahlat'ta Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ahlat'ta Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ahlat'ta Açıklaması
14.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:47

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Ahlat'a geldi.

Ahlat Gençlik Merkezi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan, burada gazetecilere, Selçuklu Mezarlığı'nın bin yıllık geçmişe sahip olduğunu anlattı.

Ahlat'ın sadece nüfus olarak değil, kültür, fikir, hayat anlayışı ve inanç olarak bütün Anadolu'yu mayalayan bir merkez olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 bin mezar taşının, 10 bin ecdadımızın burada olmasının önemi nedir diye düşünüyoruz. Gelen herkes etkileniyor, buranın önemini idrak ediyor ve kavrıyor. Hakikaten kökenimizi, geçmişi ve nereden geldiğimizi bilmezsek, nereye gideceğimiz ile ilgili sağlam kurgular yapamayız. Onun için nereden geldiğimizi bilmek durumundayız. Bunu dünyada herkes yapıyor. Batı medeniyeti de kendini bazı kökenlere dayıyor. Doğu medeniyeti de aynı şekilde kendini köklendiriyor. Müslüman Türkler olarak, Anadolu insanları olarak kökenimizin nerelerden geldiği konusunda sağlam bir bilince sahip olmak istiyorsak, Ahlat ve Malazgirt'i tanımak, bilmek zorundayız."

Ahlat ve Malazgirt'in daha iyi bilinmesi için 3 yıldır çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sadece bu bölgenin insanlarının değil, bütün gençlerin ve milletin Ahlat'ı görmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, bütün Anadolu'nun vatan yapılmasının kurgulandığı merkezin doğal güzelliklerine değinerek, şöyle devam etti:

"İki gün önce Ertuğrul Gazi'nin yanındaydık, ziyaretindeydik. Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer burası. Bütün bunları bilmek, hakikaten bu toprakları doğudan batıya nasıl vatan yaptığımızı bilmek, inanıyorum ki bugünden yarına bakarken, geleceğe bakarken de bu vatan üzerinde nasıl bir şuurla durmamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Diğer güncel tartışmalara baktığımızda aslında hepsinin ilacı bu teması, bu bağlantıyı kurmaktır. Özellikle genç nesilde bunu sağlamaktır diye düşünüyorum.

Her geçen yıl buranın daha ileri bir noktada sunulur hale geldiğini görüyoruz. Onun için takdir ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Ahlat ile ilgili özellikle gerekli bütün çalışmaların yapılması için talimatlarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum."

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Ahlat Malazgirt" etkinlikleri için bölgeye geldiklerini aktardı.

Ahlat ve Malazgirt'te sürdürülen projelere dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:

"Burada saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü bir restorasyon çalışması var. Burası yaklaşık 12 bin merhumun bulunduğu bir mezarlık. Türk İslam tarihinin en eski kabristanlığı. Burası restore ediliyor. Biz de Ahlat'ta etkinlik alanını düzenledik. 25 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı teşrif edecek. Burada gençlerle bir buluşması ve bütün milletimize hitapları olacak. 26 Ağustos sabahı da Malazgirt'te yine her yıl olduğu gibi birlik ikrarında bulunacaklar."

Yıldız, 22-26 Ağustos'a kadar pandemi koşullarını da göz önünde bulundurup bir çalışma yürüteceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten tarihin dönüm noktalarından birindeyiz. Bütün uygarlıklara başkentlik yapmış olan Ahlat'tayız. 1071'i bu şekilde bütün milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağız. Çünkü Malazgirt Ovası'nda birlik ikrar edilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler ve Romanlar bu topraklardaki bütün çocuklar bir fetih için geldiler. Büyük bir yolculuğa çıktılar. Bu yolculuğa kutlu yürüyüş ve medeniyet yolculuğu diyoruz. Bunu idrak etmek üzere de çok değerli heyetimizleyiz. Cumhurbaşkanımızın geleceği güne hazırlık yapıyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Ekonomi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Dünya
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var 3. Sayfa
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Güncel
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Angela Merkel Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hümeyra Merve Boluğur Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Tamer Tuna Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ahlat'ta Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 16:17:03. #1.14#
title