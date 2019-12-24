Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Azerbaycan'da

24.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:21

Azerbaycan'ın milli sporu olan ve tarihi orta çağlara kadar dayanan "Çevgan" oyunu Cumhurbaşkanı Kupası'nın final müsabakaları yapıldı. Bu yıl 7'incisi düzenle kupaya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan şeref konuğu olarak katıldı. Bakü'deki "Bine At Sporları Merkezi"nde düzenlenen finallerin açılış törenine Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfez Garayev, Atçılık Federasyonu Başkanı Elçin Guliyev, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve davetliler katıldı.



Azerbaycanlı sporcuların atlarla yaptığı gösteriyle başlayan açılış töreninde konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Sizleri, sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününde bu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı yapmanın vesilesi ile burada görmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Sayın bakanlarımıza ve Elçin beye bizleri davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bütün dünyada geleneksel sporların gelişmesi için yaptığımız bu çalışmalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin de kendi geleneksel sporlarına sahip çıktıklarını görmek, Çevgan sporumun 7 yıldır bu güzel kupayla geliştirildiğini görmek bizim için çok büyük mutluluk sebebidir. Azerbaycan uluslararası birçok spor etkinliğine geçtiğimiz yıllarda başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Bunda elbette Sayın Cumhurbaşkanının önderliği ve sayın Spor Bakanı Azad Rahimov'un liderliği çok etkili olmuştur. Çevgan Sporu bugün Anadolu'da Türkiye'de pek oynanmamaktadır. Ancak Azerbaycan'da bu sporun gelişmesi inanıyorum ki Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda Çevgan sporunun tanınmasını sağlayacaktır. Aramızdaki bu geleneksel sporlar alanındaki dayanışma inşallah bu iki kardeş halkın kardeşliğini, dostluğunu da pekiştirecektir. Bugün bu Cumhurbaşkanlığı Finali vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü ben de tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getiriyorum. İki ülkenin Tek millet, iki ülke anlayışıyla bu kardeşliği her geçen yıl daha da pekiştirmesini sayın Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde hepimize nasip etsin" diye konuştu.



Güzel bir organizasyon düzenlendiğini vurgulayan Bilal Erdoğan,"Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan'dan Karabağ atları gösteri ekibi İstanbul'a geldiler. Çok güzel bir gösteri gerçekleştirdiler ve gerçekten İstanbul'daki geleneksel spor seyircisine gözleri için müthiş bir ziyafet çektiler. O etkinliği İstanbul'da yapan Azerbaycan Atçılık Federasyonu bizleri buradaki Çevgan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na davet etti. Çevgan sporu aslına Anadolu'da da yüzyıllarca oynanmış bir spor ancak unutulmuş. Ümit ediyoruz ki münasebet sayesinde önümüzdeki dönemde Türkiye'de Çevgan maçlarının da olması ve Türkiye için eski olmasına rağmen unutulmuş bu sporun yeniden hatırlanması, iki kardeş arasındaki, bu kardeş halklar arasındaki irtibatların artması ve geleneksel sporların popülerleşmesini, yaygınlaşmasını kendi kimliğimiz için önem arz ettiğini biliyoruz. Bizler burada Azerbaycan da geleneksel sporlar gelişmesine teşvik, hem de Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesini teşvik, hem de iki ülke arasında Kültürel münasebetlerin artmasını böylelikle teşvik etmiş oluruz. Bütün ev sahiplerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Çevgan Oyunları Cumhurbaşkanı Kupası'nın finalleri izlemek için geldiklerini belirten Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov, "Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı kardeşimiz Bilal Erdoğan'da burada. Etnospor Konfederasyonu bizim için çok önemli. Çünkü bizim tarihi oyunlarımızı yaşatıyor. Bu oyunlar bizlere iki ülke arasındaki sporcuları yarışlara daha iyi bir şekilde hazırlanarak katılmaları için imkanlar sağlıyor. Bundan sonra da biz birlikte nasıl bugün iki ülke bayrakları dalgalanıyorsak, bundan sonraki yarışlarda da birlikte, bu yarışları düzenleyerek iyi sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bilal Erdoğan Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve Azerbaycan Atçılık Federasyonu Başkanı Elçin Guliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA