Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, esnafların zorluklarına ve ihtiyaçlarına ışık tuttu
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Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, esnafların zorluklarına ve ihtiyaçlarına ışık tuttu

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, esnafların zorluklarına ve ihtiyaçlarına ışık tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nın, esnafın maddi ve manevi anlamda ne tip zorluklar yaşadığına ve nelere ihtiyaç duyduğuna ışık tutmak amacıyla, "Salgın Döneminde Esnaf Olmak/Bir Ayakta Kalma Mücadelesi" başlıklı araştırması yayımlandı.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nın, esnafın maddi ve manevi anlamda ne tip zorluklar yaşadığına ve nelere ihtiyaç duyduğuna ışık tutmak amacıyla, "Salgın Döneminde Esnaf Olmak/Bir Ayakta Kalma Mücadelesi" başlıklı araştırması yayımlandı.

Bünyesinde Ahi Enstisüsü'nü de barındıran Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin uluslarası çalışmalarıyla tanınan Design Research Araştırma şirketine yaptırdığı "Salgın Döneminde Esnaf Olmak/Bir Ayakta Kalma Mücadelesi" başlıklı araştırması yayımlandı. Araştırmanın amacı, salgın döneminde küçük esnafın maddi ve manevi anlamda ne tip zorluklar yaşadığına ve nelere ihtiyaç duyduğuna ışık tutmak olarak açıklandı.

2021 yılının Nisan ayında İstanbul başta olmak üzere 12 bölgede toplam 305 küçük esnafa online anket (CAWI) tekniği ile yapıldı. Araştırma 1-9 kişi çalıştıran iş yeri sahibi olan esnaf ve sanatkarlara uygulanırken NACE kodları baz alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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