Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

19.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:51
Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

Dünya Erkekler Günü 19 Kasım'da kutlanıyor. İlk etapta birkaç ülkenin girişimiyle kutlanılması teklif edilen Dünya Erkekler Günü, 2016 yılı itibarıyla resmî olarak kabul edildi. Dünya Erkekler Günü ne zaman? Dünya Erkekler Günü nedir?

Önemli günler ve haftalar listesinde dikkat çekici günlerden oaln Dünya Erkekler Günüsosyal medyada gündem oldu. P Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman?

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır.

İlgili Haberler

Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü nedir, ne zaman? Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü ne zaman olur?
Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü nedir, ne zaman? Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü ne zaman olur?
Milli Ağaçlandırma günü nedir, Milli Ağaçlandırma ne zaman?
Milli Ağaçlandırma günü nedir, Milli Ağaçlandırma ne zaman?
Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır?
Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Öykü Karayel Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:51:29. #1.14#
title