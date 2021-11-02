Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz...
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi.
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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