Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti. - Haberler Spor
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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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