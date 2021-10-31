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BBC

Erdoğan ve Biden görüşmesi Roma'da gerçekleşiyor

BBC - Haberler | Dünya
Erdoğan ve Biden görüşmesi Roma'da gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Roma'daki G 20 zirvesinde ikili görüşme için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Roma'daki G 20 zirvesinde ikili görüşme için bir araya geldi. Liderler arasındaki görüşmenin Glasgow'daki iklim zirvesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İki ülke, son yıllarda tarihlerindeki en gergin dönemlerden birini geçiriyor.

Roma'daki görüşme iki liderin yaptığı ikinci görüşme oldu.

İki liderin görüşmesinde öncelikli konunun, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve Türkiye'nin karşılığında istediği F-16'lar olması bekleniyor.

Türkiye, Rusya'dan S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi satın aldığı için programdan çıkarılmıştı. Şimdi Ankara, programdan çıkarılana kadar ödediği 1,4 milyar doların tazmin edilmesini talep ediyor.

Türkiye ile ABD arasında yeni F-16 savaş uçakları satın alınması ve var olanların modernizasyonunun yapılması için görüşmeler ise sürüyor.

Ancak iki ülke arasında uzlaşma sağlansa bile ABD Kongresi'nin bu satışa onay vermesi gerekiyor.

BBC
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