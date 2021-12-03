Dünya engelliler gününü pasta keserek kutladılar

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesi'nde faliyet gösteren Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık dünya engelliler günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Okuldaki etkinliğe katılan protokol üyeleri özel eğitim öğrencileriyle pasta kestiler.

İlçe'de Dünya engelliler günü yapılan bir dizi etkinliklerle kutlandı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Keskin, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Müftü Dr. Eyyup Aydın ve Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak özel öğrencilerle bir araya geldiler.

Protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı gösteri ve yarışmaları ilgiyle izleyerek heyecanlarına ortak oldular, pasta keserek günlerini kutladılar.

Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Kaymakam Ayhan Akpay, sadece 3 Aralıkta değil, her gün onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına devam edileceklerini belirtti. - ÇORUM