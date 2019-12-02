Dünya engelliler gününe özel öğretmenlerden anlamlı paylaşım
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Dünya engelliler gününe özel öğretmenlerden anlamlı paylaşım

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Ağaçsever ilköğretim ve ortaokulu öğretmenleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret diliyle hazırlanan bir video yayımladı.

02.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:30
Dünya engelliler gününe özel öğretmenlerden anlamlı paylaşım

'ın ilçesinde bulunan Ağaçsever ilköğretim ve ortaokulu öğretmenleri 3 Aralık için işaret diliyle hazırlanan bir yayımladı.


Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ağaçsever köyünde bulunan Ağaçsever ilköğretim ve ortaokulu öğretmenleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için "Engelsiz yaşam için sizleri unutmadık, bu dünya hepimiz için, 3 Aralık dünya engelliler günümüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz" sözlerini işaret diline aktararak farkındalık oluşturdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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